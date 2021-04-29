Житель Томской области сообщил о ложном взрыве в доме культуры из-за того, что его не пустили на праздник

Мужчина хотел попасть на празднование 8 марта, но его не пустили в здание из-за алкогольного опьянения – тогда он решил отомстить.

54-летний местный житель Первомайского района осужден на 3,5 года лишения свободы условно – мужчина сообщил о ложном взрыве в доме культуры. Ранее его не пустили в здание из-за алкогольного опьянения; свою вину сельский житель признал, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

– Подсудимый позвонил со своего мобильного телефона в отдел полиции и сообщил о готовящемся взрыве в доме культуры. При этом мужчина осознавал, что сообщает ложные сведения, а также понимал, что его сообщение может вызвать панику, страх, нарушить общественную безопасность, – говорится в сообщении.

Добавляется, что суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.