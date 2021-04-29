Томскстат: цены на жилье с начала 2021 года вновь выросли на первичном и вторичном рынках

Для расчета средних цен по региону на рынке жилья статистики используют данные по Томску, Северску и Асино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На первичном рынке жилья в Томской области цены в I квартале 2021 года в сравнении с IV кварталом 2020 года выросли на 4,1%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 4,2%. На квартиры среднего качества (типовые) цены не изменились, информирует Томскстат.

Как уточнили в ведомстве, для расчета средних цен по региону используются данные по Томску, Северску и Асино. Таким образом, на вторичном рынке цены на квартиры увеличились на 5,5%, в том числе на квартиры низкого качества – на 6,7%, среднего качества – на 7,7%, улучшенного качества – на 4,4%. Цены на элитные квартиры не изменились.

На первичном рынке средняя цена одного квадратного метра жилья в I квартале 2021 года составила 64 134 руб., на вторичном рынке – 59 531 руб. При этом цены на жилье заметно различались и во многом зависели от материала наружных стен дома.

Так, на первичном рынке самая высокая цена жилого «квадрата» сложилась на квартиры в монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) домах – 82 642 руб. Дешевле всего стоит жилье в кирпичных постройках – 58 014 руб.

На вторичном рынке наибольшая цена за квадратный метр зафиксирована также в монолитных и монолитно-кирпичных домах – 61 426 руб. Наименьшая цена за «квадрат» сложилась в крупнопанельных и крупноблочных зданиях – 57 660 руб.

Отмечается, что в IV квартале 2020 года по сравнению с III кварталом цены на первичном рынке жилья выросли на 3,6%, на вторичном – на 3,4%.

Напомним: ранее президент России поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая выяснить причины заметного роста цен на жилье в стране по каждому субъекту Федерации. Соответствующее поручение главы государства было опубликовано на сайте Кремля 26 апреля.