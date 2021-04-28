Пасхальный фестиваль: сегодня томичи слушают симфонический оркестр Мариинского театра

Концерт в рамках Пасхального фестиваля проходит сегодня в Томске

Пресс-служба администрации Томской области сообщает об очередном выступлении в рамках Московского Пасхального фестиваля, который проходит уже в 20-й раз. Сегодня симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступает в Большом концертном зале областной государственной филармонии в Томске. Портал администрации региона отмечает, что зрителями концерта станут, в том числе, работники скорой медицинской помощи, которые отмечают сегодня профессиональный праздник.