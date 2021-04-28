Авиарейс связал Томск с Улан-Удэ и Екатеринбургом

Из Томска теперь можно улететь в самые разные регионы страны

Все новые и новые авиамаршруты связывают Томск с разными уголками России. Как сообщает пресс-служба администрации области, авианаправление Томск – Улан-Удэ, включенное Росавиацией в перечень субсидируемых маршрутов на этот год, 25 апреля продлено до Екатеринбурга. Теперь томичи смогут добираться до столицы Бурятии и Екатеринбурга без пересадок. Отмечается, что авиарейсы 1 раз в неделю выполняет авиакомпания «Ред Вингс» (Red Wings) по социально доступным тарифам на современных самолетах «Суперджет-100» (SSJ-100). Билеты можно приобрести на сайтах аэропорта «Томск» и авиакомпании, а также в авиакассах.