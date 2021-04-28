На севере Томской области мужчина получил десять лет колонии за сбыт наркотических средств

Очередной обвиняемый получил реальный срок в Томской области за торговлю наркотиками

Правоохранители Сибири продолжают свою войну с местными "наркобаронами". Например, сайт прокуратуры Томской области сообщает, что Каргасокский районный суд региона признал 41-летнего жителя районного центра виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

В ходе следствия и процесса установлено, что в марте 2020 года мужчина приобрел у неустановленного лица в г. Томске синтетическое наркотическое средство. Часть имеющейся «дури» он сбыл местному жителю. В ходе задержания у обвиняемого был изъят почти 1 грамм наркотика.

Отмечается, что свою вину подсудимый не признал. Он настаивал, что наркотическое средство было передано ему знакомым для личного потребления. Суд приговорил виновного к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Приговор вступил в законную силу.