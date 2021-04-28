У Кривошеинской районной больницы в Томской области появился новый главврач

Новый главврач Наталья Мазур для Кривошеинской районной больницы - человек не чужой Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжаются кадровые перестановки в сфере здравоохранения. Так, многие медицинские учреждения в последние месяцы поменяли руководителей. И вот очередная новость из этой сферы. Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что губернатор Сергей Жвачкин назначил на должность главного врача Кривошеинской районной больницы Наталью Мазур. Сегодня она была представлена коллективу медучреждения. Ее предшественник – Виктор Нестеров – ушел на заслуженный отдых.

Интернет-портал администрации области информирует, что в 2000 году Наталья Мазур окончила Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После этого начала свою трудовую деятельность в Кривошеинской районной больнице в должности акушера-гинеколога. Затем здесь же работала в должности заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения. Дальнейшая ее трудовая биография связана с Колпашевским и Бакчарским районами, городом Томском, где она занимала различные руководящие должности в медицинских учреждениях.