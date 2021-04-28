Райффайзенбанк открыл мини-офис в крупнейшем томском торговом центре

Офис находится в ТЦ "Изумрудный город".

В понедельник, 26 апреля состоялось открытие томского мини-офиса Райффайзенбанка в ТЦ «Изумрудный город». Отделение стало второй точкой банка в городе.

Офис работает с физическими лицами и клиентам доступны такие услуги обслуживания текущих счетов, выпуск и выдача дебетовых и кредитных карт, потребительское кредитование, и в том числе рефинансирование.

- Это второе отделение подобного формата. На основе положительных откликов клиентов, мы решили масштабировать практику открытия компактных, мобильных мини-офисов. Мы всегда стремимся быть там, где нас ждут клиенты. Ведь это так удобно – прогуливаясь по торговому центру, получить карту или оформить кредит, - отметила Наталия Мегиль, директор сети офисов Райффайзенбанка в Томске.

Новый офис расположен по адресу: Комсомольский проспект, 13 Б, ТЦ «Изумрудный город» (первый этаж). Режим работы: ежедневно с 11.00 до 22.00.

На правах рекламы.