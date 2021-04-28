В первый день мая в Томске начнут бить струи большинства городских фонтанов

Фонтаны давно стали важной деталью образа летнего Томска. Фото: сайт мэрии Томска

В Томске каждый теплый сезон на радость местным жителям и гостям города работает около десятка фонтанов. Большая их часть принадлежит муниципалитету. В зависимости от погоды сооружения начинают бить водой либо в конце апреля, либо в мае. Как сообщает сайт мэрии Томска, специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» обслуживают семь городских фонтанов. Сейчас специалисты монтируют оборудование технических сооружений, расположенных на Новособорной площади, по ул. Вершинина, в пер. Плеханова, Батенькова, Нахановича и др.

Пресс-служба отмечает, что фонтаны будут работать ежедневно с 1 мая в соответствии с графиком с 8 утра до 23 часов вечера. А вот фонтан на ул. Набережная реки Ушайки, 22 начнет радовать народ только с 1 первого дня лета. До этого времени специалисты его отремонтируют. Кроме того, создавать томичам хорошее настроение будет музыкальное сопровождение на Новособорной площади и на ул. Красноармейской в Сквере студенческих отрядов. Музыка станет звучать трижды в день.