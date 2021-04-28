Коронавирус за сутки унес жизни четырех жителей Томской области

Режим ограничений в Томской области продлен до 31 мая.

Сегодня, 28 апреля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 395 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все - в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга, ВИЧ, гепатит, – рассказали в оперштабе.

28 апреля в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 076 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 20 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 095 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

За последние сутки в стране выявлено 7 848 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 387 пациентов скончались, 8 420 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 787 273 человека, 109 367 скончались, 4 411 098 выздоровели.