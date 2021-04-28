В 2021 году планируют дополнительно отремонтировать участок дороги Томск - Каргала - Колпашево

В этом году подрядчик приведет к нормативу 16 км трассы.

В 2021-2022 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» власти планируют дополнительно отремонтировать участок автодороги Томск - Каргала – Колпашево в Молчановском районе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба обладминистрации.

По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, в рамках национального проекта в нормативное состояние будет приведен 31- километровый участок трассы. В этом году подрядчик приведет к нормативу 16 км трассы со 183-го по 199-й км, в 2022 году - 15 км со 199-го по 214-й км.

Ремонт будет производиться с применением асфальтобетона щебеночно-мастичного. Также планируют обустроить автобусные остановки, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение.

Автомобильная дорога Томск - Каргала - Колпашево протяженностью 309 км является одной из главных трасс региона. Ее ремонтируют уже несколько лет. В 2016 году дорожники привели в норму 19 километров. За 2017-2020 годы отремонтировано 12 участков трассы протяженностью 104 км в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах.