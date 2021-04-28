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Общество28 апреля 2021 10:35

Томичей приглашают принять участие в конкурсе по созданию рецепта фирменного торта области

Заявку нужно отправить до 10 мая
Анна Гассельбах
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Важным критерием выступает оформление торта.

Важным критерием выступает оформление торта.

Сегодня, 28 апреля, стартовал прием заявок на конкурс по созданию гастрономического бренда Томской области, а именно торта «Томск». Пресс-служба обладминистрации уточняет, что заявку нужно отправить до 10 мая.

Уточняется, что к участию приглашаются технологи пищевых производств, кондитеры объектов общепита и другие работники кондитерского производства.

Важным критерием выступает оформление торта, оно должно быть стилизованным, узнаваемым среди населения и характеризовать Томскую область. А если в рецепт добавится сибирская ягода жимолость и кедровый орех, то конкурсантам будут обеспечены бонусные баллы.

Для участия необходимо отправить заявку до 10 мая в произвольной форме на почту makarovayv@tomsk.gov.ru. Обязательно указать ФИО, место работы (при наличии), должность, контактный телефон и аккаунты в соц. сети (vk, Instagram).

Напомним, в Томске стали активно проводить гастрономические конкурсы в целях продвижения и популяризации местных продуктов, развития гастрономических особенностей и традиций региона.

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