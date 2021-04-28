Для томичей организовали бесплатный проезд до дачных участков на «речном трамвае»

Талоны будут выдаваться единовременно на весь период действия соцподдержки.

С 1 мая по 30 сентября в Томске организован бесплатный проезд до дачных участков на «речном трамвае» по маршруту «Томск - Левобережье - Семейкин остров - Томск». Как сообщает мэрия, воспользоваться им смогут пенсионеры и многодетные семьи.

Уточняется, что правом проезда могут воспользоваться только те томичи, которые проживают в Томске на постоянной основе и занимаются садоводством, огородничеством, а также ведут дачное и личное подсобное хозяйство.

Талоны будут выдаваться единовременно на весь период действия соцподдержки. Пенсионерам и многодетным семьям с 3 несовершеннолетними детьми предоставят 24 талона на месяц. А многодетным семьям с 4 и более несовершеннолетними детьми - 48 талонов.

Талоны можно получить по следующим адресам:

- ОГКУ «ЦСПН Кировского района г. Томска» - пр. Кирова,48 (тел. 43-25-64);

- ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» - ул.79 Гвардейской дивизии, 11/2 (тел. 90-47-40);

- ОГКУ «ЦСПН Октябрьского района г. Томска» - ул. Суворова, 17 (тел. 68-37-79);

- ОГКУ «ЦСПН Советского района г. Томска» - ул. Тверская,74 (тел. 71-40-13).