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Общество28 апреля 2021 9:22

Работникам северского предприятия Томской области выплатили более 1,2 млн долгов по зарплате

Это произошло после проверки прокуратуры
Ксения ГОРЮНОВА
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Люди не получили заработную плату за январь; после проверки деньги были выплачены.

Люди не получили заработную плату за январь; после проверки деньги были выплачены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря вмешательству прокуратуры работникам предприятия «Монтажно-строительное управление №74» в Северске выплатили более 1,2 млн рублей задолженности по зарплате. Ранее 60 работников не получили законные выплаты за январь 2021 года, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Отмечается, что суд удовлетворил заявления о взыскании задолженности. Также возбуждено дело о невыплате зарплаты в установленный срок (по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

– В результате принятых мер прокурорского реагирования имевшаяся задолженность перед работниками погашена предприятием в полном объеме, – говорится на сайте прокуратуры.