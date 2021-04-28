Новый арт-объект с медведем может появиться в п. Белый Яр Томской области

Проект вошел в топ-16 всероссийского конкурса, по нему будут объявлены общественные слушания. Фото: пресс-служба конкурса «Культурный след».

Жительница п. Белый Яр Томской области Ирина Ванеева придумала скульптуру «Эвенкийские сказки». Главный герой арт-объекта – медведь – почитаемое животное эвенков. Проект жительницы региона вошел в топ-16 всероссийского конкурса «Культурный след» и может быть реализован до конца 2021 года.

Автор предлагает установить объект в парке семейного отдыха поселка Белый Яр, в котором ежегодно проводиться праздника охотника «Большой Амикан».

– Скоро в городах авторов проектов, которые вошли в шорт-лист, будут объявлены общественные слушания. Пять проектов, которые получат общественную поддержку, будут реализованы до конца этого года, – говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Всего в нем приняли участие почти 1 000 человек из 50 регионов России. Эксперты выделили проект жительницы Томской области, он вошел в топ-16.