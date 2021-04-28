28 апреля в Томской области отмечается День работника скорой помощи

С начала 2021 года в скорую помощь Томской области поступило более 80 тысяч обращений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 апреля, отмечается День работника скорой медицинской помощи. Праздник был установлен в прошлом году. В Томской области ежесуточно в «скорой» работает около 350 врачей, 110 бригад несут дежурство, сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

– 2020 год был сложным для всей системы здравоохранения, в том числе и для сотрудников службы скорой помощи. Сейчас ситуация стабилизировалась, в среднем в сутки на томской станции скорой медицинской помощи мы фиксируем 800-900 обращений, тогда как в октябре-ноябре прошлого года число вызовов доходило до 1,5 тысяч. Всего в прошлом году «скорые» Томской области совершили 264 280 выездов, – отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи облздрава Николай Родионов.

В сообщении облздрава также добавляется, что с начала 2021 года поступило более 80 тысяч обращений от томичей. Более 47 тысяч раз бригады «скорой» отправлялись на вызовы, к пациентам с коронавирусом – около восьми тысяч раз.

По словам Николая Родионова, каждые сутки на дежурство по области выходят 110 бригад скорой медпомощи – это почти 350 врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер, водителей.