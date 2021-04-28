Спасатели эвакуировали 15 жителей многоэтажки Томска из-за поджога мусора

Возгорание ликвидировали около 25 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел в томском 10-этажном жилом доме на ул. Кулагина. Неизвестный поджег мусор на первом этаже, из-за этого пришлось эвакуировать жителей дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– На момент прибытия первого подразделения на первом этаже горел мусор под лестничным маршем. Пожарные эвакуировали 15 человек, – говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем, личность виновника происшествия не установлена.

Общая площадь пожара составила шесть кв. м., его ликвидировали 16 человек и три единицы техники.