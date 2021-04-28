Томские школы изменят порядок работы на майских праздниках

Ранее в России дни с 1 по 10 мая были объявлены выходными.

Томские школьники будут отдыхать все майские праздники – с 1-го по 10-е число. Дополнительную дату написания итогового сочинения у выпускников, а также все контрольные работы перенесут на поздний срок, заявили в департаменте образования Томской области.

– Для одиннадцатиклассников, не написавших в основной период итоговое сочинение, или получивших по нему «незачет», ранее была установлена дополнительная дата – 5 мая, когда можно было пересдать работу. Эта дата будет перенесена Рособрнадзором на другой рабочий день мая, - пояснила начальник департамента образования Томской области Ирина Грабцевич.

Также она добавила, что все контрольные и проверочные работы, которые были запланированы с 4 по 7 мая, будут перенесены на более поздний срок. Его дополнительно установят в каждой школе отдельно.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях – период отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая.