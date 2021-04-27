Власть Томской области помогает муниципалитетам в ремонте местных дорог

Власть области понимает, что если не помогать муниципалитетам, то дороги региона быстро выйдут из строя

Областная власть постоянно оказывает помощь районам и городам в ремонте их трасс. Что и понятно, муниципалитетам в одиночку с такой важной и сложной задачей не справиться. Томская область в 2021 году по губернаторской программе отремонтирует более 70 километров муниципальных дорог, сообщает интернет-портал администрации региона. Всего в этом году с учетом софинансирования местных бюджетов на эти цели планируется направить более 560 млн рублей.

Пресс-служба администрации области отмечает, что власти Александровского, Асиновского, Тегульдетского районов, а также городов Томск, Северск, Стрежевой и Кедровый полностью подготовились к реализации данной губернаторской программы. Объекты ремонта органы местного самоуправления выбрали с учетом мнения населения, по результатам общественных обсуждений.