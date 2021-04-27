Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость27 апреля 2021 15:22

Власть Томской области помогает муниципалитетам в ремонте местных дорог

Всего в этом году на эти цели планируется направить более 560 млн рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий
Власть области понимает, что если не помогать муниципалитетам, то дороги региона быстро выйдут из строя

Власть области понимает, что если не помогать муниципалитетам, то дороги региона быстро выйдут из строя

Областная власть постоянно оказывает помощь районам и городам в ремонте их трасс. Что и понятно, муниципалитетам в одиночку с такой важной и сложной задачей не справиться. Томская область в 2021 году по губернаторской программе отремонтирует более 70 километров муниципальных дорог, сообщает интернет-портал администрации региона. Всего в этом году с учетом софинансирования местных бюджетов на эти цели планируется направить более 560 млн рублей.

Пресс-служба администрации области отмечает, что власти Александровского, Асиновского, Тегульдетского районов, а также городов Томск, Северск, Стрежевой и Кедровый полностью подготовились к реализации данной губернаторской программы. Объекты ремонта органы местного самоуправления выбрали с учетом мнения населения, по результатам общественных обсуждений.

Строительство и ремонт