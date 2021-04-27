Коммунисты хотят отметить свой «красный Первомай», а власти Томска против акции

Коммунисты выступают за возвращение россиянам конституционных гражданских прав и свобод. Фото: сайт КПРФ

Целый год граждане нашей страны, как и многих других стран мира, живут в условиях разнообразных ограничений. В частности, были запрещены массовые мероприятия. Однако спустя столько месяцев возникает вопрос о целесообразности этих ограничений. Как стало известно, Томский обком КПРФ оспаривает в суде законность фактического запрета на массовые мероприятия, сообщает пресс-служба отделения общественной организации.

Сайт партии отмечает, что юристы Томского отделения КПРФ подали судебный иск о признании незаконным отказа городской администрации согласовывать проведение Первомая в Томске. Исковое заявление подано в Советский районный суд областного центра, заседание состоится днем 28 апреля. Уведомление о проведении митинга и шествия коммунисты подали 19 апреля, а на следующий день получили отказ. Отрицательный ответ мотивирован распоряжением администрации Томской области о введении режима «повышенной готовности» от 18 марта прошлого года. Коммунисты решительно настроены вернуть себе конституционные гражданские права.