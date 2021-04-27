Предприятия АПК Томской области завершают подготовку к весенне-полевым работам

В прошлом году АПК региона показал неплохие результаты, сейчас в хозяйствах идет подготовка к очередной посевной

Средства массовой информации уже сообщали, что первая техника вышла на поля хозяйств юга Томской области, где начата минеральная подкормка почвы. Сейчас аграрии активно готовят технику и семена к посевной. Портал администрации региона информирует о том, что рабочая группа областного департамента по социально-экономическому развитию села провела мониторинг подготовки к весенне-полевым работам предприятий АПК Шегарского и Кривошеинского районов.

Пресс-служба отмечает, что специалисты департамента, побывавшие в районах, посетили ряд предприятий, оценили материально-техническую базу хозяйств и семенной фонд, дали сельчанам свои рекомендации, обсудили вопросы по увеличению посевных площадей и подготовки кадров для отрасли. Готовность к посевной, в основном, находится на высоком уровне.