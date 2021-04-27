Еще 27 томичей заразились коронавирусом за сутки

За все время пандемии коронавируса в регионе заразились 32 052 человека, 31 075 выздоровели, 391 скончался. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 27 апреля, в Томской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 052 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 075 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 26,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 8 053 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 392 пациента скончались, 8 039 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 779 425 человек, 108 980 скончались, 4 402 678 выздоровели.