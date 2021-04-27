В районах Томска отремонтируют 24 проезда и четыре спуска

Еще несколько участков отремонтируют в областном центре в 2021 году в рамках муниципальной программы.

Дорожники отремонтируют участки на 24 внутриквартальных проездах и четырех лестничных спусках в Томске. Работы пройдут на территории районов города. Специалисты восстановят покрытие, пешеходные дорожки и газоны, установят бордюры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отмечается, что в Ленинском районе работы пройдут на въездах по ул. 79-й Гвардейской Дивизии, ул. Говорова, ул. Интернационалистов, ул. Ф. Мюнниха и пр. Ленина.

В Советском районе отремонтируют девять проездов на ул. Герцена, пр. Фрунзе, пер. Курском, ул. Кулагина, ул. Сибирской, ул. Алтайской, а также лестничные спуски на пр. Комсомольском и ул. Заливной.

В пределах Октябрьского района ремонт пройдет на Иркутском тракте, ул. Пушкина, ул. Герасименко, ул. Суворова, ул. Новосибирской и спусках по ул. Клюева.

В Кировском районе работы запланированы на Московском тракте, ул. Вершинина и ул. Мокрушина.