Более 2,5 млн потратят власти Томска на обработку зеленых зон от клещей и грызунов

Самая большая площадь будет обработана в Лагерном саду. Фото: Олег Укладов

Специалисты обработают от клещей и грызунов более 40 природных зон в Томске общей площадью 800 гектаров. На эти цели из городского бюджета выделено около 2,6 млн рублей. Работы начнутся, когда земля подсохнет после схода снега, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– В перечень включены более 40 объектов, среди них парковые зоны вблизи образовательных учреждений, загородные лагеря, спортивные пространства и др. Самым большим по площади обработки станет Лагерный сад – 80 гектаров, самыми маленькими – Березовая роща в мкр. Солнечный и участок у школы № 33 в дер. Лоскутово, где обработают по одному гектару земли, – говорится в сообщении.

Отмечается, что двойная обработка пройдет в Лагерном саду, у Санаторно-лесной школы, на территории нескольких детских загородных лагерей, а также на лыжных базах и др.

Добавляется, что эффективность обработки не должна быть ниже 95%.