Томичи смогут пройти с портретами своих предков по пр. Ленина в День Победы

«Бессмертный полк» состоится в этом году онлайн, однако томичи смогут самостоятельно пройти с портретами предков по главной улице города 9 мая.

Парад Победы и массовое шествие отменены, но томичи смогут самостоятельно пройти по главной улице города с портретом своего предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне – пр. Ленина 9 мая будет открыт для пешеходов. Также для жителей будут работать уличные выставки, пройдет показ фильмов о войне. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале обладминистрации.

Напомним, ранее стало известно, что ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в онлайн-формате. «КП-Томск» рассказывала об этом подробнее.

– Никакой коронавирус не может отменить День Победы. Для этого 9 мая с 8:00 до 15:00 будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов пр. Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. Каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя из «Бессмертного полка» к мемориалу «Боевой и трудовой славы», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Также отмечается, что томичи в этот день смогут увидеть фильмы о войне и посетить уличные выставки. Отдельная программа будет подготовлена для 135 участников ВОВ, проживающих сейчас в Томской области.

По словам губернатора, благополучная эпидситуация, которая сложилась в регионе, позволила провести некоторые мероприятия. Однако томичей призывают не расслабляться и соблюдать меры предосторожности.