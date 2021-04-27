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Общество27 апреля 2021 8:02

Пригородные поезда в Томской области перейдут на летний график работы с 1 мая

Периодичность отправления изменится
Ксения ГОРЮНОВА
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Дополнительное время появится по направлениям до Тайги, Асино и Басандайки.

Дополнительное время появится по направлениям до Тайги, Асино и Басандайки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пригородные поезда, курсирующие на территории Томской области, с 1 мая перейдут на летнее расписание, появятся дополнительные поезда по некоторым направлениям. Томичей призывают учитывать изменения, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что с 1 мая начнут курсировать дополнительные поезда по направлениям Тайга – Томск, Томск – Басандайка и Томск – Асино.

Томичи могут узнать более подробную информацию о расписании на сайте, а также по телефону 8 800 775-00-00.