Пригородные поезда в Томской области перейдут на летний график работы с 1 мая

Дополнительное время появится по направлениям до Тайги, Асино и Басандайки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пригородные поезда, курсирующие на территории Томской области, с 1 мая перейдут на летнее расписание, появятся дополнительные поезда по некоторым направлениям. Томичей призывают учитывать изменения, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что с 1 мая начнут курсировать дополнительные поезда по направлениям Тайга – Томск, Томск – Басандайка и Томск – Асино.

Томичи могут узнать более подробную информацию о расписании на сайте, а также по телефону 8 800 775-00-00.