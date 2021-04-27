Удачной игры, «Томь»: наш клуб сыграет с «Чайкой»

"Томь" несколько матчей сыграла вничью. Завтра наш клуб сыграет с песчанокопской "Чайкой" на своем поле. Болельщики верят, что команда томских футболистов покажет противнику свое мастерство и выиграет на этот раз.

Футбольный клуб "Томь" проведет в среду игру с командой из с. Песчанокопского "Чайкой" на домашнем поле.

- Матч 39 тура «Олимп – ФНЛ» состоится в 18.30 по местному времени на стадионе "Труд", - сообщила пресс-служба «Томи».

В составе судейской бригады - Андрей Фисенко (Владивосток), Александр Приходько (Москва), Артем Смирнов (Москва); инспектор - Валерий Шавейко (Москва); делегат - Руслан Киселев (Томск).

Добавим, "Томь" пока занимает 19 строчку в турнирной таблице с 34 очками. Болельщики желают команде удачной игры.