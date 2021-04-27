Томичам сегодня начнут дарить георгиевские ленточки

В честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сегодня по всей России стартовала акция "Георгиевская ленточка". Томская область присоединилась к ней.

Во вторник в стране стартовала акция «Георгиевская ленточка», сообщает пресс-служба обладминистрации. Наш регион традиционно присоединился к ней. Акция приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеров можно будет встретить в разных концах областного центра.

В администрации региона уточнили, что добровольные помощники начнут раздавать памятные ленточки сегодня с 13 до 15 часов в Сквере студенческих отрядов (у Дворца спорта), в ТРЦ «Изумрудный город», в ТЦ «Манеж», возле Стелы Памяти у 10-й поликлиники.

В воскресенье, 2 мая, георгиевские ленточки подарят прохожим также с 13:00 до 15:00 в Лагерном саду, у Дома народного творчества «Авангард», на пл. Ленина (у Театра Драмы) и на Новособорной площади.

В среду, 5 мая, акция пройдет с 13 до 15 часов в Лагерном саду, ТЦ «Манеж», в ТРЦ «Изумрудный город», на пл. Новособорной, в сквере у Стелы Памяти на проспекте Мира. В четверг, 6 мая, - с 13:00 до 15:00 на пл. Ленина у Театра драмы, в сквере у Стелы Памяти на проспекте Мира, на Белом озере и в Лагерном саду.

А 9 Мая волонтеры будут раздавать ленты памяти с 11 часов утра в Лагерном саду, у Облсовпрофа, на площади Ново-Соборной, у торгового центра «999» (перекресток пр. Ленина и ул. Учебной) и около ТЭМЗа (перекресток пр. Ленина и ул. Усова).