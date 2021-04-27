Томичи с инвалидностью могут из дома подать заявление на медико-социальную экспертизу

Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал Госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья, считают в Минтруде и Минцифре России.

Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что на портале Госуслуг стали доступны новые сервисы медико-социальной экспертизы, запущенные совместно с Минтрудом России.

Так, можно подать онлайн заявление на прохождение медико-социальной экспертизы; обжалование решения медико-социальной экспертизы; внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида; получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликата справки об инвалидности; получение копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.

- Совместно с Минтрудом России мы внедряем суперсервис «Онлайн помощь при инвалидности». Ежегодно почти 3 млн инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу. Вывод сервисов медико-социальной экспертизы на портал Госуслуг значительно облегчит процесс получения услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья, - отметил, в частности, замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Замглавы Минтруда Алексей Скляр, в свою очередь, добавил, что в 2020 году на портале Госуслуг появилась возможность подать заявление о включении транспортного средства инвалида в специализированный реестр. Услугой уже воспользовалось более 150 тыс. россиян. Следующим шагом планируется перевести в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии по инвалидности сделать автоматической, в проактивном режиме.