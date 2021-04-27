Погода в Томске 26 апреля 2021: до +16, утром дождь

Сейчас за окном +7, солнечно. Днем также гидрометцентр осадков не ожидает. Зато завтра синоптики прогнозируют дождь. Впереди длинные выходные, а сегодня пусть всем улыбнется удача!

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4 -9м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +14, +16°С. Завтра и в четверг днем столбик термометра будет находиться в этих же пределах, в среду гидрометцентр прогнозирует дождь.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4 -9м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +12, +17, местами от +6 до +11°С.