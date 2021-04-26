Роспотребнадзор: за семь дней 23 жителей Томской области укусили клещи

Клещи с начала апреля покусали в Томской области 30 местных жителей

В Сибири установилась теплая и сухая погода. Проснувшиеся опасные насекомые продолжают активно атаковать жителей региона. Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что по итогам прошедшей недели было зарегистрировано 23 обращения граждан с присасыванием клещей, в том числе пострадали 2 ребенка.

Сайт ведомства сообщает, что всего с начала эпидсезона в медицинские организации области с присасыванием клещей обратились 30 человек, в том числе родственники привели двух пострадавших малышей. Отмечается, что за минувшую неделю прививки получили 2 234 человека, среди которых было 877 детей.