В Томской области специалисты проводят перерасчет выплат на малышей

Выплаты в Томской области на малышей помогают небогатым семьям сводить концы с концами

Государственная власть продолжает свою социальную политику, направленную на поддержку семей с детьми. Вот еще один пример такой деятельности. Как сообщает портал администрации Томской области, в мае органы социальной защиты населения Томской области пересчитают размер ежемесячной денежной выплаты на малышей в возрасте от 3 до 7 лет. В апреле в органы соцзащиты поступило 13 500 заявлений на назначение такого пособия.

Пресс-служба администрации региона информирует, что размер выплаты у тех получателей, кто ее оформил в 2020 году, составлял 6 088,5 рубля. Отмечается, что после перерасчета размер будет соответствовать базовому размеру выплаты этого года – 6 463,5 рубля. Стоит напомнить, что ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Томской области.