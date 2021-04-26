Россельхознадзор Томской области остановил большого черного усача по дороге в Среднюю Азию

Вредные насекомые пытаются пробраться с досками в Среднюю Азию

Сайт Россельхознадзора Томской области сообщил о предотвращении вывоза зараженного пиломатериала в Среднюю Азию. Подобные случаи, увы, не редкость. Вредные насекомые путешествуют из страны в страну. Ресурс информирует о том, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля пиломатериала хвойных пород, предназначенного для экспорта в Кыргызстан, специалистами управления ведомства обнаружен карантинный вредный организм: усач большой черный еловый (Monochamus urussovi Fisch). Это было подтверждено заключениями карантинной экспертизы ТФ ФГБУ «ВНИИКР».

Зараженный пиломатериал изъят из оборота, были приняты меры по ликвидации насекомых. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя.