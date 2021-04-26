Пропавшая в Томской области девочка найдена живой, заведено уголовное дело о похищении

История с исчезновением девочки обрастает криминальными подробностями. Фото: сайт отряда "Лиза Алерт" Томской области

В Томской области розыски пропавших земляков не являются редкостью. Очередной подобный случай произошел 24 апреля. В субботу на странице в соцсети поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области было размещено сообщение с просьбой помочь в поисках жительницы села Бакчар Екатерины Александровны В-ой, 16 лет. Она не вернулась домой из школы 23 апреля. Позже волонтеры отметили, что девочка найдена живой. Но история на этом не закончилась. Сегодня сайт Следственного комитета РФ по Томской области проинформировал о том, что в регионе возбуждено уголовное дело по факту похищения этого подростка.

В сообщении отмечается, что следственными органами ведомства возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней девочки в с. Бакчар Томской области. Виновным грозит наказание по статье УК страны «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Уголовное дело будет расследовать следственная группа под руководством замруководителя Шегарского межрайонного следственного отдела.

Специалистами проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.