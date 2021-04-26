Коронавирус в Томске: +22 новых случая заражения

В России за сутки коронавирусом заболели 8 803 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 апреля, в Томской области выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 025 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, девять жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 064 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

За последние сутки в стране выявлено 8 803 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 356 пациентов скончались, 6 631 выздоровел. Всего с начала пандемии в России заболели 4 771 372 человека, 108 588 скончались, 4 394 639 выздоровели.