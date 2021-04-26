Томичам на заметку: эксперт рассказал, как будет начисляться зарплата в нерабочие дни

Все больше томичей предпочитает первомайским шествиям турпоездки или мирный дачный отдых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая 2021 года работники получат в размере установленного им оклада, поясняет «Российская газета».

– При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, – рассказал «РГ» судебный эксперт Юрий Капштык. – При использовании схемы оплаты «оклад + сдельно» работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает.

Трудиться в нерабочие (но и не праздничные) дни продолжат сотрудники многих организаций и предприятий, деятельность которых отнесена к непрерывной. Для них это будут обычные рабочие дни, считает специалист.

Однако в случае, если работника привлекут к труду сверх обычного графика или расписания смен, то такой сверхнормативный труд должен быть оплачен в двойном размере. Эта норма закреплена в ст. 153 Трудового кодекса РФ и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Напомним, президент России своим указом от 23 апреля установил на территории страны нерабочие дни между майскими праздниками в 2021 году. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. В нем говорится, что решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции, укрепления здоровья граждан РФ».

Нерабочими днями объявляется период с 4 по 7 мая, при этом зарплата за сотрудниками сохраняется. Органам власти и другим организациям предписано определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая включительно их функционирование.