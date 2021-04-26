Уровень воды в Оби в Томской области поднялся почти на 100 см и превысил опасную отметку

Паводковая обстановка в регионе остается стабильной, подтопленных населенных пунктов по-прежнему нет.

Вода в реке Обь в районе села Никольское Кривошеинского района поднялась на 93 см. Сейчас ее уровень превышает опасную отметку на 76 см. Это привело к переливу дороги Иштан – Никольское, однако транспортное сообщение сохраняется. Такую информацию предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– Уровень воды в Оби в районе с. Никольское Кривошеинского района повысился за сутки на 93 см и составляет 940 см при опасной отметке 864 см (превышение на 76 см). На остальных гидропостах уровни воды не превышены, – говорится в сообщении.

Добавляется, что протяженность перелива дороги Иштан – Никольское составляет 30 м с глубиной в 30 см. Жизнеобеспечение и транспортное сообщение не нарушено.

Также сообщается, что кромка ледостава на Оби находится в районе с. Соколовка, дальнейшее вскрытие ожидается в границах Молчановского района.

Отмечается, что уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки понизился на 60 см.