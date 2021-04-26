Вода в домах томичей после отключения остается безопасной

Взятые в семи точках города пробы питьевой воды показали, что она безопасна для употребления в хозяйственно-бытовых целях, сообщили в "Томскводоканале".

- Сразу после возобновления подачи воды в воскресенье, 25 апреля, был произведен отбор проб в семи контрольных точках в соответствии с производственной программой контроля, - пояснили коммунальщики. - Данные точки расположены по всему городу. Пробы воды соответствуют утвержденным нормативам. Воду можно употреблять в хозяйственно-бытовых нуждах.

Напомним, 23-25 апреля в Томске проводились ремонтные работы на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9 и общегородских сетях. Они были завершены в максимально короткие сроки – 24 апреля. В то же время начался сложный и продолжительный процесс наполнения системы городского водоснабжения.

- «Томскводоканал» выражает благодарность томичам за понимание и терпение. Данная ремонтная кампания важна для бесперебойного функционирования системы водоснабжения и исключения аварийных ситуаций в будущем, - отметили в администрации предприятия. - Отдельную благодарность выражаем специалистам «ТомскРТС», которые безвозмездно помогли оперативно произвести работы. Благодарим и другие томские предприятия за безвозмездную помощь в подвозе воды для населения и соцобъектов. Благодаря совместным усилиям томичи смогли пополнить запасы во время отключения, что является жизненно необходимой мерой.