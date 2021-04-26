Здание администрации Томской области силовики проверили на минирование

Сообщение о заминировании здания обладминистрации заставило всех на время покинуть его. На месте происшествия работали специалисты по разминированию, однако тревога оказалась ложной.

Час назад из здания Белого дома были эвакуированы все служащие. В настоящий момент сотрудники зашли в помещение, рассказал «КП Томск» источник, знакомый с ситуацией.

- Говорили про заминирование, приезжали спасатели, – сообщили в администрации региона. – Никому не разрешали заходить в здание примерно минут 30-40, потом начали впускать. Вокруг было оцепление, полицейские с собаками.

Официальных комментариев от регионального УМВД и пресс-службы обладминистрации пока не поступало.