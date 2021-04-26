Я б в нефтяники пошел: в каких сферах томские работодатели предоставляют больше бонусов

Более 50 работодателей в объявлениях упоминают в качестве дополнительных благ служебное благоустроенное жилье или компенсацию его аренды, иногда предоставление автомобиля. Как правило, такие варианты предлагаются медикам и производственникам.

Свыше 6 тысяч предложений о работе, размещенных в Томской области в апреле, проанализировали на hh. Сибирь, выяснив, какие бонусы предлагают потенциальные работодатели будущим сотрудникам.

Так, эксперты утверждают, что на работников из сфер «Продажи», «IT, телеком», «Производство», а также на административный персонал, рабочих и строителей в нашем регионе отмечается наибольший спрос.

В 250 предложениях людей привлекают бесплатное питание и льготные обеды в корпоративных столовых и кафе. Кроме того, в некоторых сферах работники могут рассчитывать на доставку домой служебным транспортом, бесплатное прохождение медкомиссии или помощь в оформлении санитарной книжки.

Более 50 работодателей в объявлениях упоминают в качестве дополнительных благ служебное благоустроенное жилье или компенсацию его аренды, иногда предоставление автомобиля. Как правило, такие варианты предлагаются медикам и производственникам.

Спецодежда, обувь и иные средства индивидуальной защиты предусмотрены в более, чем 900 вакансиях компаний нефтегазовой отрасли, медорганизаций, розничных магазинов и складов.

Несколько десятков вакансий было размещено со ссылкой на предоставление соцпакета. Часто предлагается ДМС, страхование жизни и страхование для выезжающих за границу продавцам-консультантам, маркетологам-аналитикам, электромонтерам, уборщикам помещений, кондитерам, автоэлектрикам, плюс еще 806 вариантов трудоустройства. А вот оплачиваемый проезд в отпуск, единовременная выплата для приобретения жилья, языковые курсы для сотрудников, международные стажировки аналитики относят к необычным и редким предложениям.