Курить – здоровью вредить: томич сигареты оплатил, но товар не получил

Несколько блоков сигарет обошлись томскому любителю перекура в более чем 7 000 оплаченных онлайн рублей. Однако покупку ему мошенник не доставил, денег также не вернул.

В отделение полиции по Октябрьскому району Томска обратился местный житель с заявлением о том, что он стал жертвой мошенничества в социальных сетях, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в своем паблике ВКонтакте.

По словам потерпевшего, он нашел в соцсети группу по продаже табачной продукции и решил заказать себе несколько блоков сигарет. Выбрав понравившийся товар, мужчина отправил сообщение продавцу через мессенджер на указанный в группе номер телефона.

- Продавец назвал сумму покупки и сказал, что для получения товара необходима его обязательная стопроцентная оплата переводом денег на банковскую карту, - рассказали в ведомстве. - Томич перечислил более 7000 рублей по указанном номеру карты, после чего мошенник перестал выходить на связь, а сигарет мужчина так и не получил.

В управлении добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 25-летний житель г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Минимальная санкция - штраф размером до 300 тыс. рублей, максимальная - лишение свободы на срок до 4 лет.