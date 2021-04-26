Погода в Томске 26 апреля 2021: тепло, осадков не обещают

Сейчас на улице +6, пасмурно. В течение дня гидрометцентр осадков не прогнозирует. На этой неделе начинаются "большие" выходные, во время которых погода обещает быть теплой, но дождливой.

По сведениям томских синоптиков, в областном центре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9м/с, порывы до 14м/с. Температура +13, +15°С.

На территории региона также будет переменная облачность, днем по западу местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4 -9м/с, порывы до 14м/с. Температура от +11 до +16 °С.