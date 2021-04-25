Десять экипажей ДПС преследовали нарушителя дорожного движения в Томске

Во время погони патрульный автомобиль совершил столкновение с Nissan X-Trail на пр. Ленина. Фото взято в официальной группе УМВД России по Томской области в соцсети «ВКонтакте».

Около 9:10 часов в Томске сотрудники ДПС начали погоню за автомобилем Toyota Corolla, который на высокой скорости ехал по городу и создавал аварийные ситуации; в итоге нарушитель задержан. Было задействовано десять экипажей ДПС, один из них столкнулся с другим участником дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области в соцсетях.

Отмечается, что сначала полицейские пытались остановить автомобиль с помощью громкоговорящего устройства, но водитель попытался скрыться.

– Преследование продолжалось по улицам города Томска на большой скорости, водитель неоднократные требования об остановке транспортного средства игнорировал и продолжал скрываться. К преследованию нарушителя подключились десять экипажей ДПС, – говорится в сообщении.

Нарушитель был задержан на трассе Томск – Аникино – Ярское.

Во время операции также произошла авария с участием полицейского автомобиля и Nissan X-Trail. ДТП зафиксировано на пересечении пр. Ленина и ул. Нахимова. Отмечается, что патрульный автомобиль двигался с включенной световой и звуковой сигнализацией. В результате ДТП никто не пострадал.