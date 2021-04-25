Коронавирус за сутки унес жизни пяти жителей Томской области

Общее число заболевших коронавирусом в регионе превысило 32 тысячи человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 25 апреля, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 391 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Четверо входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, – рассказали в оперштабе.

25 апреля в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 003 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 055 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,91.

За последние сутки в стране выявлено 8 780 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 332 пациента скончались, 7 540 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 762 569 человек, 108 232 скончались, 4 388 008 выздоровели.