В Томске возбуждено уголовное дело из-за падения штанги на пятилетнего мальчика

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следственные органы провели проверку после инцидента, произошедшего на спортплощадке «Юность». Напомним, на пятилетнего томича упала штанга во время прогулки, ребенок получил травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

Уточняется, что инцидент произошел 10 апреля – снаряд упал с тренажера «жим штанги стоя с упора» на территории СДЮСШОР №3 «Юность». Ранее «КП-Томск» рассказывала об этом подробнее.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Сейчас расследование дела продолжается.