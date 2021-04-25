Холодное водоснабжение в томских домах восстановлено после ремонта

Ранее сообщалось, что воды в некоторых частях Томска не будет из-за капремонта сетей. Фото: пресс-служба «Томскводоканала».

Сегодня, 25 апреля, система холодного водоснабжения заработала в штатном режиме. В 10:00 вода появилась в домах томичей, часть города получила ее сутками ранее. Ранее сообщалось, что ремонт труб пройдет с 00:00 23 апреля по 16:00 25 апреля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Добавляется, что работы завершились в 5:00 24 апреля, после этого шел процесс накопления системы городского водоснабжения. В этот день в некоторых микрорайонах вода появилась в 17:00-20:00. Однако отмечалось, что пользоваться ею рекомендовано утром 25 апреля.

– В данное время давление на общегородских коммуникациях достигнет нормы. В результате, соответствующее значение зафиксировано в 10:00 25.04.2021, – говорится в сообщении пресс-службы «Томскводоканала».

Если водоснабжение не возобновилось, томичам советуют обратиться в УК, ТСЖ и пр. организации обслуживания дома.