«Томь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

Следующую игру «Томь» проведет в Томске 28 апреля, соперником будет ФК «Чайка». Фото: Ксения Высотина

В субботу, 24 апреля, в Хабаровске состоялся матч 38-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась ничьей – 1:1.

Томичи вышли вперед на 20-й минуте матча, отличился Никита Кривцов. Но уже через 11 минут хозяева поля красивым ударом Максима Мартусевича сравняли счет – 1:1. На 81-й минуте игры «Томь» могла вырвать победу: Илья Зуев ударил по воротам хозяев, мяч от перекладины пересёк линию ворот, но главный арбитр этого не увидел. Итог – ничья 1:1.

Следующую игру «Томь» проведет в Томске 28 апреля, соперником будет ФК «Чайка».