Коронавирус в Томске: +27 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 апреля, в Томской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 979 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 040 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,01.

За последние сутки в стране выявлено 8 828 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 399 пациентов скончались, 9 254 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 753 789 человек, 107 900 скончался, 4 380 468 выздоровели.