В Томске завершились ремонтные работы в рамках масштабного отключения холодной воды

Вода в некоторых микрорайонах, попавших под отключение, появится уже сегодня в 19:00-21:00. Фото: пресс-служба ООО "Томскводоканал"

В субботу, 24 апреля, в 5:00 завершились масштабные работы на магистральном водоводе №9, а также общегородских коммуникациях. Специалисты ООО «Томскводоканал» в максимально короткие сроки провели ремонтную кампанию на важных объектах системы водоснабжения города, сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент начался запуск водовода первого подъема. Затем начнется наполнение магистрального водовода №9. Далее вода поступит в резервуары на станции Подземного водозабора и Насосно-фильтровальную станцию. Запуск всей системы будет производиться постепенно для того, чтобы избежать гидравлических ударов, - что может привести к аварийной ситуации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вода в некоторых микрорайонах, попавших под отключение, появится в 19:00-21:00. Есть также вероятность, что при наборе ресурса в указанное время возможно изменение цвета воды. По словам специалистов, это связано с тем, что 70% трубопроводов выполнены в стальном исполнении, и систему необходимо «пролить». Сначала подача водоснабжения возобновится на первых этажах строений, а также в тех домах, которые расположены недалеко от точки наполнения водовода.

Фото: пресс-служба ООО "Томскводоканал"

Из-за неровного рельефа, в некоторых жилых строениях вода может на какое-то время пропадать. Пользоваться ресурсом после «пролива» системы томичи смогут утром, 25 апреля.

Напомним, что с 00.00 часов 23 по 16.00 25 апреля для проведения большого комплекса работ ООО "Томскводоканал" отключил магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения проспекта Ленина и площади Ленина до пересечения проспекта Ленина и улицы 5-й Армии). Под отключение попали также микрорайоны Южные Ворота и Северный Парк. По словам специалистов, благодаря этой масштабной кампании в будущем должно сократиться количество аварийных ситуаций.