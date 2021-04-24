В Томске на спортивной площадке стадиона «Юность» на пятилетнего мальчика упала штанга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту травмирования пятилетнего ребенка на спортивной площадке стадиона «Юность» в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

Также известно, что 10 апреля 2021 года, пятилетний мальчик во время прогулки с мамой на спортивной площадке томского стадиона «Юность» решил подтянуться на турнике, но в этот момент на ребенка упала штанга, которая была закреплена на конструкции. Мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Родители маленького томича обратились с заявлением о случившемся в полицию.

Следственный комитет проводит проверку наличия признаков состава преступления, а именно выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Некоторые томские паблики в соцсетях приводят комментарии с ссылкой на отца пострадавшего ребенка: «Реабилитация после удара может затянуться на полгода. Мальчик не сможет бегать, посещать занятия кикбоксингом и плавать в бассейне».