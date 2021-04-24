Погода в Томске 24 апреля 2021: до +12 и без осадков

Утром на дорогах местами гололедица.

Сегодня в областном центре, по информации синоптиков, ожидается небольшая облачность. Без осадков, ночью и утром местами изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -1…-6°С. Температура днем +7…+12°С. Утром на дорогах местами гололедица.

По области также сохранится небольшая облачность без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью местами опустится до -11°С. Температура днем +7…+12°С, местами до +17°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.